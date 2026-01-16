Détergent universel RM 555, 5l

Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 5,2
Poids emballage inclus (kg) 5,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 145 x 248
Propriétés
  • Nettoyant universel liquide avec action de nettoyage extrêmement douce
  • Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
  • Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
  • Enlève sans problèmes les salissures de toutes les surfaces imperméables
  • Très respectueux des matériaux
  • pH neutre
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Made in Germany
Détergent universel RM 555, 5l
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Véhicules
Accessoires