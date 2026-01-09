SET Plus multi spuitpistool + koppelingen
Gemaakt voor veelvuldige toepassingen voor het sproeien van de tuin: het multifunctionele spuitpistool omvat een kraanaansluiting en 2 aansluitingen met grip (waarvan één met Aqua Stop).
Éen enkele kit voor veel besproeiingstaken. Het multifunctioneel spuitpistool past zich aan aan de verschillende eisen van diverse planten. Het spuitpistool Plus (art. nr. 2.645-269.0) sproeit zonder druppelen en is uitgerust met 4 sproeipatronen: douchestraal, punstraal, vlakke straal en fijne nevelstraal. Hierdoor kan het multifunctionele spuitpistool niet alleen besproeiingstaken uitvoeren, maar ook lichte reinigingstaken. Het draaibare handvat met vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor een individueel bedieningscomfort wordt gegarandeerd die typisch is voor Kärcher. Bovendien bevat deze set 2 universele Plus koppelingen van uitstekende kwaliteit met grip – waarvan één met Aqua Stop – en ook een G3/4" kraanaansluiting met G1/2" reduceerstuk. Dankzij de praktische Aqua Stop, is er geen waterstroom meer als het pistool wordt verwijderd en de kraan nog openstaat. De aansluitingen kunnen ook worden gebruikt voor alle traditionele tuinslangdiameters. Trouwens: de spuitpistolen en aansluitingen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Garandeert een druppelvrij gebruik ook als u het sproeipatroon verandert en nadat het water is afgesloten.
Draaibare handgreep
- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Keuze uit vier sproeipatronen met vergrendelingsfunctie: douchestraal, vlakke straal, aerator-straal, spuitnevel
- Het juiste sproeipatroon voor elke toepassing.
Zachte plastic elementen
- Voor een goede slipweerstand, een groter comfort en een goede bescherming tegen beschadiging.
Afneembare douchelans
- Om de membranen van verstopte sproeiers te reinigen.
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder morsen
Universele koppelingen (1/2", 5/8", 3/4")
- Past op alle gangbare tuinslangen
Klittenbandsysteem
- Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|192 x 70 x 162
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Zachte plastic elementen
- Sproeipatroon: mist
- Sproeipatroon: horizontale vlakstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
- Voor de reiniging van bladeren
- Voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, zoals zaaigoed
- Hagen, struiken