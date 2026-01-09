Éen enkele kit voor veel besproeiingstaken. Het multifunctioneel spuitpistool past zich aan aan de verschillende eisen van diverse planten. Het spuitpistool Plus (art. nr. 2.645-269.0) sproeit zonder druppelen en is uitgerust met 4 sproeipatronen: douchestraal, punstraal, vlakke straal en fijne nevelstraal. Hierdoor kan het multifunctionele spuitpistool niet alleen besproeiingstaken uitvoeren, maar ook lichte reinigingstaken. Het draaibare handvat met vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor een individueel bedieningscomfort wordt gegarandeerd die typisch is voor Kärcher. Bovendien bevat deze set 2 universele Plus koppelingen van uitstekende kwaliteit met grip – waarvan één met Aqua Stop – en ook een G3/4" kraanaansluiting met G1/2" reduceerstuk. Dankzij de praktische Aqua Stop, is er geen waterstroom meer als het pistool wordt verwijderd en de kraan nog openstaat. De aansluitingen kunnen ook worden gebruikt voor alle traditionele tuinslangdiameters. Trouwens: de spuitpistolen en aansluitingen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.