Stofmop katoen 60 cm
Wasbare katoenen stofmop, 60 cm breed, voor droge of licht vochtige reiniging van alle gladde oppervlakken. Ideaal voor verplaatste ruimtes zoals in school- en vergaderruimten.
Dankzij open buitenranden, die een zeer goede opname van grof vuil en stofbinding mogelijk maken, vooral aan de randen of rond stoel- en tafelpoten, is de wasbare, 60 centimeter brede stofmop van 100 procent katoen van Kärcher bijzonder geschikt voor het chemisch reinigen van gladde oppervlakken in sterk begroeide gebieden zoals in school- en vergaderruimten. De korte, open franjes in het centrale reinigingsgebied hebben ook uitstekende stofretentie-eigenschappen - een eigenschap die verder kan worden verbeterd door licht te bevochtigen met een spuitfles of met een stofbindend product. De 60 cm brede katoenen dweil is bedoeld voor gebruik met de 60 cm dweilhouder.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|100% katoen
|Textiel materiaal
|Geen microvezel
|Productiemethode:
|Stoffen drager / rug met getufte lussen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 150
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - stomerij