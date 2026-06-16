Uni Junior Soft Band vlakmop, Uni Junior, 35 cm
Witte microvezel vlakmop met groene geborstelde strepen met intensieve werking, TNT-ondersteuning.
Vlakmop met microkleppen, te gebruiken met emmer met wringer Uni Bucket. Ideaal voor gladde binnenvloeren of veiligheidsvloeren met vettig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|35
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|350 / 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 150 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging