Onze efficiënte, zure VehiclePro Rim Cleaner RM 800 is indrukwekkend effectief voor het reinigen van voertuigen en tegelijkertijd zacht voor het materiaal. Het is geschikt voor zelfbedieningswasstations en voor gebruik met sproeiers in wasinstallaties voor commerciële voertuigen, waarbij het een actief reinigend schuim vormt dat snel en veilig typische vervuiling verwijdert, zoals remstof, slijtage van banden, kalkvlekken of agressieve afzettingen van strooizout in de winter. De zachte eigenschappen beschermen niet alleen de velgen van auto's en bedrijfsvoertuigen, maar tasten ook niet ongecoate betonnen vloeren of roestvrijstalen wielkasten aan. De ingrediënten van de standaard reiniger zijn 90 procent biologisch afbreekbaar - de oppervlakte-actieve stoffen die het bevat, voldoen aan EEC 648/2004. Met een reinigingsprestatie van ongeveer 400 velgen per liter is de VehiclePro velgenreiniger RM 800 ook zeer economisch en efficiënt.