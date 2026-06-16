Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
De BR 45/22 C Bp Pack Go!Further is een gelimiteerde editie van een op batterijen werkende schrobzuigmachine, gemaakt van 38% gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires.
Zelfs in grote ruimtes zijn er vaak krappe plekken die lastig te bereiken zijn door een dichte inrichting of veel meubilair. In dergelijke situaties biedt onze Limited Edition zwarte batterijaangedreven schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, die voor 38 procent uit gerecycled plastic¹⁾ bestaat en is uitgerust met exclusieve accessoires, de ideale oplossing. De machine beschikt over een walsborstelkop die dankzij de KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) in beide richtingen 200° kan draaien en heeft bovendien een grote werkbreedte. Dit maakt het apparaat bijzonder wendbaar en uitermate geschikt voor ruimtes met veel obstakels. De permanente dwarsstand van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting garandeert een hogere oppervlakteprestatie en een consistent reinigingsresultaat. De toegepaste krachtige lithium-ion batterijen zijn volledig onderhoudsvrij en gaan tot drie keer langer mee dan conventionele loodzuurbatterijen. De inschakelbare eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij aanzienlijk en verlaagt het geluidsniveau tijdens gebruik met ongeveer 40 procent. Een geïntegreerd EPA-filter reinigt de uitblaaslucht van hetvuile water, waardoor de machine zelfs in hygiënegevoelige ruimtes veilig kan worden ingezet.
Kenmerken en voordelen
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
Uiterst wendbaar en effectief – ideaal voor ruimtes met veel meubilair.
- De borstelkop is met KART-technologie +/-200° draaibaar, waardoor de machine gestuurd kan worden. Voor comfortabel manoeuvreren in bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 38% gerecycled plastic¹⁾.
- 40% lager geluidsvolume.
- Tot wel 50% langere looptijd en lagere CO₂-uitstoot dankzij eco!Mode.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Walstechnologie
- Hoge borsteldruk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.
- Ook zeer geschikt voor ruwe vloerbedekkingen of voor het reinigen van voegen.
- Gelijkmatig reinigingsresultaat.
Inclusief opvang van grof vuil.
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|450
|Werkbreedte zuigen (mm)
|500
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|22 / 22
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1260
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,2 / 30
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 3,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|750 - 1050
|Borsteldruk (g/cm²)
|100 - 150
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1118
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|63
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Max. vermogen (W)
|tot 550
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|43
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Variabele borsteldruk
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.