Zelfs in grote ruimtes zijn er vaak krappe plekken die lastig te bereiken zijn door een dichte inrichting of veel meubilair. In dergelijke situaties biedt onze Limited Edition zwarte batterijaangedreven schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, die voor 38 procent uit gerecycled plastic¹⁾ bestaat en is uitgerust met exclusieve accessoires, de ideale oplossing. De machine beschikt over een walsborstelkop die dankzij de KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) in beide richtingen 200° kan draaien en heeft bovendien een grote werkbreedte. Dit maakt het apparaat bijzonder wendbaar en uitermate geschikt voor ruimtes met veel obstakels. De permanente dwarsstand van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting garandeert een hogere oppervlakteprestatie en een consistent reinigingsresultaat. De toegepaste krachtige lithium-ion batterijen zijn volledig onderhoudsvrij en gaan tot drie keer langer mee dan conventionele loodzuurbatterijen. De inschakelbare eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij aanzienlijk en verlaagt het geluidsniveau tijdens gebruik met ongeveer 40 procent. Een geïntegreerd EPA-filter reinigt de uitblaaslucht van hetvuile water, waardoor de machine zelfs in hygiënegevoelige ruimtes veilig kan worden ingezet.