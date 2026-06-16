Aansluitset voor G3/4 leidingen
Aansluitslang tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.
De 1,5 m geluidsreducerende PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 1/2" wordt gebruikt als aansluitslang tussen elektronische drukpompen of huispompen en stijve G3/4 leidingen. Gebruik van de slang vermindert vibraties. Met een aanzienlijke geluidsreductie als resultaat. De set bevat een 3/4" aansluitstuk voor waterleidingen en een G1 aansluitstuk voor installatie op de pomp. De BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting bijzonder eenvoudig worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.
Kenmerken en voordelen
Flexibele slang
- Dit zorgt voor minder trillingen en verlaagt de geluidstransmissie door het onbuigzame leidingsysteem aanzienlijk.
Aansluitingsslang voor onbuigzame pijpleidingen
- Voor het maken van een aansluiting op de pomp voor huishoudelijke watervoorziening. Leidingensystemen lopen meestal niet helemaal tot de plaats waar de pomp is geïnstalleerd. Voor aansluiting van de pomp op de leiding adviseren we het gebruik van een flexibele slang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|219 x 59 x 246
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.