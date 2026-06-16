Drievoudige sproeier, 038

Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en zonder verstoppingen. Eenvoudige omschakeling tussen hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lage druk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.