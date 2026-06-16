EASY!Force Ex

Veilig, duurzaam en zeer praktisch: Het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool laat niet na indruk te maken - zelfs als het gebruikt wordt in explosieveilige gevaarlijke gebieden. De vol keramische kleppen gaan 5 maal langer mee in vergelijking met de andere hogedrukpistolen op de markt. Het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool garandeert een moeiteloze bediening door de terugslagkracht te gebruiken van de hogedrukstraal om zo de houdkracht voor de gebruiker tot nul te herleiden.