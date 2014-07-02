Een afwasbare tussenfilter houdt kleine deeltjes in de lucht vast, zoals stofdeeltjes en allergenen die zich in vochtige lucht bevinden en beschermt op die manier de stofzuiger met waterfilter tegen waterinlaat.De filter met rubberen randen kan worden geopend en onder stromend water worden schoongemaakt. Gewoon op de radiator leggen om te laten drogen.