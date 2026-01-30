Nozzles PC

Roterend pijpreinigingsmondstuk met 360° reinigingseffect voor preventief onderhoud van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Met R1/8" aansluiting voor pijpreinigingsslang.

De roterende pijpreinigingsmondstuk is ideaal voor milieuvriendelijke preventieve reiniging van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Het 360°-reinigingssysteem verwijdert effectief alle aanslag aan de binnenkant van de pijp, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm is geoptimaliseerd zodat er geen hobbels zijn bij de aansluiting op de hogedrukslang, wat het vastlopen in de pijp minimaliseert. Geschikt voor montage op de pijpreinigingskits PC 20, PC 15 en PC 7.5 en te gebruiken met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Nozzles PC: Roterende hogedrukstralen
Roterende hogedrukstralen
360° reinigend effect over de gehele binnenkant van de leiding. Preventieve onderhoudsreiniging om verstoppingen te voorkomen.
Nozzles PC: Geoptimaliseerde sproeierkop
Geoptimaliseerde sproeierkop
Dankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding. Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Nozzles PC: Krachtige reiniging met hoge druk
Krachtige reiniging met hoge druk
Effectief en snel verhelpen van verstoppingen in leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing en roestvrij staal
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h) (mm) 27 x 15 x 15
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Schoonmaken van pijpleidingen
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Schoonmaken van riolen.