Nozzles PC
Roterend pijpreinigingsmondstuk met 360° reinigingseffect voor preventief onderhoud van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Met R1/8" aansluiting voor pijpreinigingsslang.
De roterende pijpreinigingsmondstuk is ideaal voor milieuvriendelijke preventieve reiniging van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Het 360°-reinigingssysteem verwijdert effectief alle aanslag aan de binnenkant van de pijp, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm is geoptimaliseerd zodat er geen hobbels zijn bij de aansluiting op de hogedrukslang, wat het vastlopen in de pijp minimaliseert. Geschikt voor montage op de pijpreinigingskits PC 20, PC 15 en PC 7.5 en te gebruiken met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Roterende hogedrukstralen360° reinigend effect over de gehele binnenkant van de leiding. Preventieve onderhoudsreiniging om verstoppingen te voorkomen.
Geoptimaliseerde sproeierkopDankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding. Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Krachtige reiniging met hoge drukEffectief en snel verhelpen van verstoppingen in leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing en roestvrij staal
- Lange levensduur
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|27 x 15 x 15
Toepassingen
- Schoonmaken van pijpleidingen
- Schoonmaken van regenpijpen
- Schoonmaken van riolen.