De roterende pijpreinigingsmondstuk is ideaal voor milieuvriendelijke preventieve reiniging van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Het 360°-reinigingssysteem verwijdert effectief alle aanslag aan de binnenkant van de pijp, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm is geoptimaliseerd zodat er geen hobbels zijn bij de aansluiting op de hogedrukslang, wat het vastlopen in de pijp minimaliseert. Geschikt voor montage op de pijpreinigingskits PC 20, PC 15 en PC 7.5 en te gebruiken met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.