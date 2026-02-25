Parketzuigmond VC 6 / DS
De Kärcher parketzuigmond met zachte borstelharen om parket en andere gevoelige harde vloeren veilig te reinigen.
De parketzuigmond met zachte borstelharen reinigt harde vloeren zoals parket en laminaat, maar ook kurk, pvc, linoleum en tegels met bijzondere zorg.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor Kärcher stofzuigers & stofzuigers met waterfilter
Zachte borstel met natuurlijk haar (paardenhaar)
- Voor zacht en behoedzaam reinigen zonder krassen.
Flexibele aansluiting
- Uitstekende wendbaarheid en eenvoudige reiniging onder meubilair.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|301 x 175 x 54
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Delicate oppervlakken