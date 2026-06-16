Plintenzuigmond extra lang
Extra lange plintenzuigmond (350 mm) gemaakt van vlamvertragend materiaal voor het opzuigen van koude as. Geschikt voor alle Kärcher as- en droogzuigers uit het Home & Garden assortiment.
De extra lange plintenzuigmond (350 mm) is gemaakt van vlamvertragend materiaal en maakt het opzuigen van koude assen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, bijvoorbeeld in schoorstenen, kachels of barbecues. De extra lange plintenzuigmond is geschikt als een aanvullend accessoire voor alle as- en droogzuigers uit het Home & Garden assortiment.
Kenmerken en voordelen
Geproduceerd in vlamvertragend materiaal
Extra lang voor moeilijk bereikbare plaatsen in haarden, kachels of barbecues
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 41 x 41
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues