Plintenzuigmond extra lang

De extra lange plintenzuigmond (350 mm) is gemaakt van vlamvertragend materiaal en maakt het opzuigen van koude assen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, bijvoorbeeld in schoorstenen, kachels of barbecues. De extra lange plintenzuigmond is geschikt als een aanvullend accessoire voor alle as- en droogzuigers uit het Home & Garden assortiment.