PowerControl lans 027

Het ideale alternatief voor de hogedrukreiniger zonder Servo Control functie: onze PowerControl spuitlans 027 met gepatenteerde powersproeier-contour zorgt voor een verbetering van de reinigingsprestaties met wel 40 % en heeft een traploze en eenvoudig te bedienen verstelling binnen direct bereik van de gebruiker. Op deze manier kunt u de reinigingsprestaties en de reinigingstaken perfect coördineren tijdens de toepassing. U kunt ook reinigingsmiddelen aanbrengen in lagedruk-modus. Om het resultaat nog verder te optimaliseren, ondersteunt het ook de aanpassing van het spuitniveau, waardoor telkens de juiste werkhoek wordt gegarandeerd.