PowerControl lans 027
Met de PowerControl spuitlans met een sproeiergrootte van 027 kunt u de druk direct in de grijpruimte traploos instellen en op die manier de kracht van de spuitlans exact afstemmen op de respectievelijk taak.
Het ideale alternatief voor de hogedrukreiniger zonder Servo Control functie: onze PowerControl spuitlans 027 met gepatenteerde powersproeier-contour zorgt voor een verbetering van de reinigingsprestaties met wel 40 % en heeft een traploze en eenvoudig te bedienen verstelling binnen direct bereik van de gebruiker. Op deze manier kunt u de reinigingsprestaties en de reinigingstaken perfect coördineren tijdens de toepassing. U kunt ook reinigingsmiddelen aanbrengen in lagedruk-modus. Om het resultaat nog verder te optimaliseren, ondersteunt het ook de aanpassing van het spuitniveau, waardoor telkens de juiste werkhoek wordt gegarandeerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
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Onderdelen PowerControl lans 027
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