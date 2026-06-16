Als struiken of een muur in de weg staan tijdens het maaien, is een handig en krachtig apparaat een must: een draadloze Kärcher kantentrimmer. De moeilijk begaanbare gebieden in de tuin worden met de kantentrimmer gemaaid. De spoel met praktische kap levert betrouwbare en nette maairesultaten en is geschikt voor alle 36V Kärcher kantentrimmers. De gedraaide draad snijdt precies en aanhoudend, omdat het constant wordt aangepast aan de spoel met automatische snoevoer. Een constant keurig snijresultaat is dus gegarandeerd, ook met langere werkintervallen. Andere voordelen zijn de stille werking en de eenvoudige en gereedschaploze vervanging van de spoel met slechts enkele handbewegingen.