Stoomstraalsproeier 50°
Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.
Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte (mm)
|1,5
|Hoek (°)
|50
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2