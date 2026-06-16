Stoomstraalsproeier 50°

Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.

Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.

Specificaties

Technische gegevens

Sproeiergrootte (mm) 1,5
Hoek (°) 50
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2