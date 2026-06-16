WT 12l water trolley OC 6-18
Met een watertank en een verrijdbaar onderstel is de watertrolley van 12 liter de perfecte aanvulling op de apart verkrijgbare batterij-middendrukreiniger OC 6-18.
Geen wateraansluiting? Geen probleem! De WT-water trolley met 12 liter inhoud zorgt ervoor dat er altijd water beschikbaar is waar schoonmaken nodig is – onderweg op de bosparkeerplaats na een mountainbiketocht of gewoon rond het huis schoonmaken zonder dat je een waterleiding hoeft aan te sluiten. Het trolley-ontwerp met grote wielen en uitschuifbare telescopische handgreep maakt de watertank de perfecte aanvulling op de apart verkrijgbare batterij-middendrukreiniger OC 6-18. Dankzij het draagbare onderstel van de watertrolley kun je comfortabel en ergonomisch van A naar B komen. De watertank kan thuis worden gevuld en vervolgens in de auto worden vervoerd. Dankzij de schroefdop hoef je je zich geen zorgen te maken over lekken.
Kenmerken en voordelen
Zelfvoorzienend en mobiel schoonmaken
- De water trolley van 12 liter waarmee je altijd en overal kunt schoonmaken, ook zonder wateraansluiting.
- Eén tank vol is voldoende om drie tot vijf sterk vervuilde fietsen of meerdere grote spullen zoals tuinstoelen en campingstoelen schoon te maken.
- Het waterreservoir kan gemakkelijk thuis worden gevuld. Lekvrij ontwerp dankzij schroefdop.
Ultra-mobiel met grote wielen en ergonomische handgreephoogte
- Dankzij de grote wielen kun je je veilig en comfortabel van A naar B verplaatsen, zowel op oneffen terrein en tuinpaden als op trappen en over terrassen.
- De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgetrokken voor eenvoudig transport en vervolgens weer naar binnen worden geschoven om ruimte te besparen tijdens het opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|3,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|306 x 322 x 586