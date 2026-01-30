De zijborstels met borstelconfiguratie bestaande uit standaard borstelharen en borstelharen die driemaal harder zijn, zijn ideaal voor het losmaken en vegen van nat vuil. We raden aan om dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te ruimen die nat zijn geworden van de regen en die vast zitten aan de grond. Deze zijborstels zijn geschikt voor de S 4 veegmachines.