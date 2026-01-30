Zijborstels voor vochtig vuil S4
Twee zijborstels aan de veegmachine met speciale borstelconfiguratie voor natte omstandigheden. Geschikt voor de S 4 veegmachines.
De zijborstels met borstelconfiguratie bestaande uit standaard borstelharen en borstelharen die driemaal harder zijn, zijn ideaal voor het losmaken en vegen van nat vuil. We raden aan om dit bijvoorbeeld te gebruiken om bladeren op te ruimen die nat zijn geworden van de regen en die vast zitten aan de grond. Deze zijborstels zijn geschikt voor de S 4 veegmachines.
Kenmerken en voordelen
Speciale borstelconfiguratie bestaande uit een mix van standaard borstelharen en borstelharen die drie keer harder zijn
- Verbeterde uitvoerkracht voor het losmaken en vegen van nat vuil
- Zelfs fijn afval wordt betrouwbaar opgeveegd
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 250 x 50
Toepassingen
- Paden
- Nat vuil