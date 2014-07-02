Уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана позволява почистването с гореща вода до 85 °C. Благодарение на интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 Me от неръждаема стомана прави още по-ефективно почистването на повърхности – както вътрешното, така и външното почистване. FRV 30 Me е оборудван с температуроустойчив 7,5 m дълъг смукателен маркуч от полиуретан. Неоставящите следи направляващи ролка и двойните керамични лагери са друг признак за качество на производителния уред за почистване на площи. Технически характеристики: Макс. 250 bar, 1300 l/h. (Молим допълнително да поръчате специфичния за уреда комплект дюзи.)