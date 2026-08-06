Комплект абразивни кърпи за подова дюза EasyFix
Абразивните кърпи EasyFix за почистване на подове премахват дори упорити петна от устойчиви на драскотини каменни подове. Велкро системата позволява лесно закрепване и отстраняване без контакт с мръсотията.
С абразивните кърпи за почистване на подове EasyFix всички петна изчезват от устойчиви на драскотини каменни подове. Комплектът включва 2 абсорбиращи, микрофибърни кърпи за почистване на под, които гарантират отлични и хигиенни резултати от почистването. Кърпите за почистване на под са закрепени върху подовата дюза EasyFix с велкро система и работата може да започне с гарантирано почистване във всички ъгли и ръбове. Особено удобнo e отделянето на износената кърпа за почистване на пода от дюзата на под без никакъв контакт с мръсотията: за тази цел просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата и издърпайте дюзата за под нагоре. Кърпите могат да се перат в пералнята при 60 ° C.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
- Лесно е да прикрепите кърпата за почистване на под към дюзата, просто трябва да я натиснете
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|100% полиестер
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,08
|Тегло с опаковката (кг)
|0,12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Твърди подове
- Плочки