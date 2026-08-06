С абразивните кърпи за почистване на подове EasyFix всички петна изчезват от устойчиви на драскотини каменни подове. Комплектът включва 2 абсорбиращи, микрофибърни кърпи за почистване на под, които гарантират отлични и хигиенни резултати от почистването. Кърпите за почистване на под са закрепени върху подовата дюза EasyFix с велкро система и работата може да започне с гарантирано почистване във всички ъгли и ръбове. Особено удобнo e отделянето на износената кърпа за почистване на пода от дюзата на под без никакъв контакт с мръсотията: за тази цел просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата и издърпайте дюзата за под нагоре. Кърпите могат да се перат в пералнята при 60 ° C.