Предпазва помпите и предотвратява работа на сухо. Поплавъкът автоматично стартира и спира помпата и предотвратява работа на сухо. Надеждна защита от работа на сухо за градински помпи, потопяеми помпи под налягане и помпи за високо налягане. Защита от работа на сухо с 1" свързваща резба (33,3 mm).