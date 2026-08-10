Защита от работа на сухо за помпи
Защитата от работа на сухо предпазва градинските помпи, потопяемите помпи и помпите с високо налягане от повреда. Поплавъкът автоматично стартира и спира помпата и предотвратява работа на сухо.
Предпазва помпите и предотвратява работа на сухо. Поплавъкът автоматично стартира и спира помпата и предотвратява работа на сухо. Надеждна защита от работа на сухо за градински помпи, потопяеми помпи под налягане и помпи за високо налягане. Защита от работа на сухо с 1" свързваща резба (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Защита срещу работа на сухо
- При липса на приток на вода (например когато резервоарът се изпразни) помпата се изключва автоматично, което я защитава от повреда.
- Особено подходяща за системи с хидрофор и резервоар за вода.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,933
|Тегло с опаковката (кг)
|1,053
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|135 x 100 x 197
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.