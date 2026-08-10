Защита от работа на сухо за помпи

Защитата от работа на сухо предпазва градинските помпи, потопяемите помпи и помпите с високо налягане от повреда. Поплавъкът автоматично стартира и спира помпата и предотвратява работа на сухо.

Предпазва помпите и предотвратява работа на сухо. Поплавъкът автоматично стартира и спира помпата и предотвратява работа на сухо. Надеждна защита от работа на сухо за градински помпи, потопяеми помпи под налягане и помпи за високо налягане. Защита от работа на сухо с 1" свързваща резба (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Защита срещу работа на сухо
  • При липса на приток на вода (например когато резервоарът се изпразни) помпата се изключва автоматично, което я защитава от повреда.
  • Особено подходяща за системи с хидрофор и резервоар за вода.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,933
Тегло с опаковката (кг) 1,053
Размери (Д × Ш × В) (мм) 135 x 100 x 197
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.