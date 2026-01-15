Препарат за камък и фасади RM 623, 5л

Мощният почистващ препарат отстранява безпроблемно масла, мазнини, сажди, прах и замърсявания от емисии върху каменни и алуминиеви фасади, каменни стени, тераси и други каменни повърхности. С цялостна защитна формула, за да поддържа повърхностите по-дълго чисти и да предпазва от вятър и атмосферни влияния.