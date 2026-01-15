Препарат за камък и фасади RM 623, 5л

Мощният почистващ препарат отстранява безпроблемно масла, мазнини, сажди, прах и замърсявания от емисии върху каменни и алуминиеви фасади, каменни стени, тераси и други каменни повърхности. С цялостна защитна формула, за да поддържа повърхностите по-дълго чисти и да предпазва от вятър и атмосферни влияния.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 5,01
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,395
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 145 x 248
Препарат за камък и фасади RM 623, 5л
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Алуминиеви фасади
  • Каменни облицовки
  • Каменни и оградни стени
Аксесоари