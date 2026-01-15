Препарат за камък и фасади RM 623, 5л
Мощният почистващ препарат отстранява безпроблемно масла, мазнини, сажди, прах и замърсявания от емисии върху каменни и алуминиеви фасади, каменни стени, тераси и други каменни повърхности. С цялостна защитна формула, за да поддържа повърхностите по-дълго чисти и да предпазва от вятър и атмосферни влияния.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|5,01
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,395
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 145 x 248
Сфера на приложение
- Тераса
- Алуминиеви фасади
- Каменни облицовки
- Каменни и оградни стени