Препарат за външни дървени повърхности RM 564 концентрат, 500мл
За почистване на тераси и веранди (дърво/камък). Премахва мазнини, замърсявания и сажди. За 5 л готов препарат.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло (кг)
|0,507
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,619
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|70 x 70 x 240
Сфера на приложение
- Тераси
- Подово покритие от камък
- Дървени подове
- Прозорци и стъклени повърхности
- Метал