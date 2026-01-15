Препарат за външни дървени повърхности RM 564 концентрат, 500мл

За почистване на тераси и веранди (дърво/камък). Премахва мазнини, замърсявания и сажди. За 5 л готов препарат.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло (кг) 0,507
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,619
Размери (Д х Ш х В) (мм) 70 x 70 x 240
Сфера на приложение
  • Тераси
  • Подово покритие от камък
  • Дървени подове
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Метал