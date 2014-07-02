Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm
Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l’avant, 3 × 30° vers l’arrière, Ø 16 mm.
La buse de nettoyage de canalisations est dotée d'un filetage intérieur et présente un diamètre de 16 mm. Pour permettre un nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées, la buse présente différentes directions de jet. 3 des 4 orifices des buses ont un angle de 30° vers l'arrière, le dernier vers l'avant. Ainsi, la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. La buse de nettoyage de canalisations propose un raccord R 1/8'' pour le raccordement au flexible de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|16
|Taille de buse ( )
|60
|filetage
|R 1/8"
Appareils compatibles
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX+
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St