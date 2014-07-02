Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m
Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.
Le revêtement extérieur du flexible présente de très bonne propriétés de glissement, idéales pour la rétraction et le déploiement de la lance télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|8.5
|Température d'admission (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.6
Appareils compatibles
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 901 B
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
Pièces de rechange Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m
Pièces de rechange d'origine Kärcher
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