Lance télescopique TL 7 F en fibre de verre d'une longueur maximale de 7 mètres, idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'aide de brosses et d'eau osmosée. Des attaches rapides pratiques permettent une rétraction et un déploiement aisés ; la force de serrage est réglable individuellement, facilement et sans outils. Un pied rotatif garantit une utilisation particulièrement facile et ergonomique. Au besoin, une sangle de transport peut être fixée directement sur le pied.