Teleskopstange TL 7 F

Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.

Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Bürsten und Osmosewasser geeignete, bis zu 7 Meter lange Teleskopstange TL 7 F aus Glasfaser. Praktische Schnellverschlüsse ermöglichen ein komfortables Ein- und Ausfahren, die Klemmkraft ist dabei mühe- und werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß sorgt für besonders einfaches und ergonomisches Arbeiten – bei Bedarf kann ein Tragegurt direkt am Standfuß angebracht werden.

Merkmale und Vorteile
Teleskopstange TL 7 F: Multifunktional anwendbar
Multifunktional anwendbar
Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Teleskopstange TL 7 F: Maximale Ergonomie
Maximale Ergonomie
Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Teleskopstange TL 7 F: Hohe Anwenderfreundlichkeit
Hohe Anwenderfreundlichkeit
Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen

Technische Daten

Länge des Teleskopstiels (m) 2 - 7
Zulauftemperatur (°C) max. 60
Material Glasfaser
Elemente 5
Anschlussgewinde M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.1

Lieferumfang

  • Drehbarer Standfuß
  • Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
  • Schlauchhaken
  • Ausziehanschlag

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet
Zubehör