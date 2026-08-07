Que ce soit pour le nettoyage des fenêtres, façades ou panneaux solaires à l'eau osmosée, à basse pression avec des brosses ou à haute pression : notre lance télescopique hybride TL 7 H d'une portée maximale de 7 mètres permet une utilisation polyvalente. Fabriquée à partir d'un mélange spécial de carbone et de fibre de verre, elle s'illustre par sa grande rigidité associée à un très faible poids. Des attaches rapides innovantes permettent une rétraction et un déploiement confortables tandis que la sécurité anti-rotation intégrée et un pied rotatif garantissent une ergonomie optimale. Le réglage individuel sans outils de la force de serrage facilite en outre le maniement. Grâce à un crochet situé sur le pied, il est également possible d'utiliser une sangle de transport.