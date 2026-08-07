Teleskopstange TL 7 H
Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m.
Ob zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser, ob mit Niederdruck und Waschbürsten oder mit Hochdruck: Unsere Hybrid-Teleskopstange TL 7 H mit bis zu 7 Meter Reichweite ist multifunktional einsetzbar. Hergestellt aus einer speziellen Carbon-Glasfaser-Mischung überzeugt sie dabei mit einer besonderen Steifigkeit und gleichzeitig mit sehr geringem Gewicht. Innovative Schnellverschlüsse ermöglichen ein komfortables Ein- und Ausfahren, während der integrierte Verdrehschutz und ein drehbarer Standfuß für maximale Ergonomie sorgen. Die werkzeuglose und individuelle Einstellung der Klemmkraft erleichtert darüber hinaus die Handhabung. Mittels eines Hakens am Standfuß ist auch ein Tragegurt nutzbar.
Merkmale und Vorteile
Multifunktional anwendbarZur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Maximale ErgonomieAnti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Hohe AnwenderfreundlichkeitWerkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge des Teleskopstiels (m)
|2 - 7
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Material
|Hybrid
|Elemente
|5
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.6
Lieferumfang
- Drehbarer Standfuß
- Anti-Spin
- Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
- Schlauchhaken
- Ausziehanschlag
Videos
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet