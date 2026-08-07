Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10).

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 10
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 220
Länge (m) 15
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4.2
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