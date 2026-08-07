Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 12
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 210
Länge (m) 15
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.6
Kompatible Geräte
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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