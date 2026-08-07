Strahlrohrverlängerung, 1000 mm

Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.

Spezifikationen

Technische Daten

Max. Arbeitsdruck (bar) 300
Länge (mm) 1000
Temperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6

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