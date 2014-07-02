Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect
Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.
Prolongación de mangueras de alta presión para la pistola «Best» con acoplamiento Quick Connect. La prolongación de mangueras de alta presión de 6 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que enganchar entre la pistola con acoplamiento de acción rápida Quick Connect y la manguera de alta presión y ya se trabaja mejor. La robusta manguera de calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 6 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|6
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 55
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.200
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 WCM
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7 WCM Car&Home
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.91 MD
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home