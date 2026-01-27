Con el limpiador activo PressurePro RM 81, alcalino, sin silicona y respetuoso con los separadores, Kärcher ofrece un detergente a alta presión de uso casi universal para una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado tanto para tareas en la industria del automóvil para el lavado de vehículos y motores o la limpieza de lonas, como para la agricultura, en la limpieza de máquinas. La industria alimentaria también se beneficia de la formulación altamente concentrada, y al mismo tiempo muy suave, que elimina sin esfuerzo la suciedad derivada de aceites pesados, grasas, azúcares y proteínas. Superficies, cintas transportadoras, cajas, depósitos, barriles, cámaras frigoríficas de cocinas comerciales, carnicerías y mataderos quedan higiénicamente impecables. Además, nuestro detergente activo alcalino RM 81 PressurePro también es adecuado para la limpieza a alta presión con agua caliente y puede utilizarse en la etapa de vapor a temperaturas de hasta 150 °C.