PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
Descalcificador a base de ácido clorhídrico, especial para serpentines de calefacción de hidrolimpiadoras. Disuelve incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y protege al mismo tiempo contra la corrosión.
El descalcificador con efecto inmediato en todos los depósitos inorgánicos: el ácido para disolver cal RM 101 PressurePro de Kärcher disuelve rápidamente incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y ofrece, además, una protección duradera contra la corrosión en los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente y de agua fría. RM 101 es capaz de restablecer el rendimiento de serpentines de calefacción ya calcificados, aumentando así el caudal del agua, reduciendo el consumo energético durante la limpieza y mejorando el rendimiento general del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 preconfigurado
- HDS 17/20 De Tr1 servicio de 2 lanzas preconfigurado
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies
- Mantenimiento de los equipos: descalcificación de sistemas con agua caliente.