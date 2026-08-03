Nuestro limpiador para fachadas PressurePro RM 43 en gel es la solución de limpieza integral para proteger las fachadas de las casas de las inclemencias del tiempo y otras influencias a largo plazo, mantener su valor y reducir las costosas medidas de saneamiento. No importa si se trata de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera o vidrio: la lluvia y la humedad les afectan tanto como el calor y la sequía, el viento, el granizo, la nieve y el hielo o los gases de escape del tráfico y las emisiones de los sistemas de calefacción y la industria. El resultado son depósitos y suciedad, incluso pueden arraigar el musgo, las algas y los hongos y causar daños duraderos en la superficie. Gracias a su consistencia en gel, el limpiador para fachadas PressurePro RM 43 se adhiere de forma excelente a prácticamente cualquier tipo de superficie y elimina de forma fiable y eficaz el hollín, el aceite, la grasa y la suciedad ambiental. Por supuesto, está perfectamente diseñado para una interacción eficaz con las herramientas de la solución de sistema de Kärcher para limpiadores para fachadas.