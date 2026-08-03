PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43, 20l, 20l
Potente limpiador para fachadas en forma de gel. Elimina la suciedad de grasa, aceite, hollín y la producida por la contaminación del medio ambiente. Apto para fachadas de piedra, gres, revoque áspero, plástico, madera y cristal.
Nuestro limpiador para fachadas PressurePro RM 43 en gel es la solución de limpieza integral para proteger las fachadas de las casas de las inclemencias del tiempo y otras influencias a largo plazo, mantener su valor y reducir las costosas medidas de saneamiento. No importa si se trata de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera o vidrio: la lluvia y la humedad les afectan tanto como el calor y la sequía, el viento, el granizo, la nieve y el hielo o los gases de escape del tráfico y las emisiones de los sistemas de calefacción y la industria. El resultado son depósitos y suciedad, incluso pueden arraigar el musgo, las algas y los hongos y causar daños duraderos en la superficie. Gracias a su consistencia en gel, el limpiador para fachadas PressurePro RM 43 se adhiere de forma excelente a prácticamente cualquier tipo de superficie y elimina de forma fiable y eficaz el hollín, el aceite, la grasa y la suciedad ambiental. Por supuesto, está perfectamente diseñado para una interacción eficaz con las herramientas de la solución de sistema de Kärcher para limpiadores para fachadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|14
|Peso (kg)
|23,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|24
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 230 x 420
Propiedades
- Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Ideal para la limpieza de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera y vidrio
- Excelentes propiedades de adherencia incluso en superficies verticales gracias a su fórmula en gel
- Respetuoso con los materiales
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
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- HD 10/21-4 M Classic
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- HDS 5/12 C
Campos de aplicación
- Limpieza de fachadas