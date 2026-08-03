PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43, 20l, 20l

Potente limpiador para fachadas en forma de gel. Elimina la suciedad de grasa, aceite, hollín y la producida por la contaminación del medio ambiente. Apto para fachadas de piedra, gres, revoque áspero, plástico, madera y cristal.

Nuestro limpiador para fachadas PressurePro RM 43 en gel es la solución de limpieza integral para proteger las fachadas de las casas de las inclemencias del tiempo y otras influencias a largo plazo, mantener su valor y reducir las costosas medidas de saneamiento. No importa si se trata de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera o vidrio: la lluvia y la humedad les afectan tanto como el calor y la sequía, el viento, el granizo, la nieve y el hielo o los gases de escape del tráfico y las emisiones de los sistemas de calefacción y la industria. El resultado son depósitos y suciedad, incluso pueden arraigar el musgo, las algas y los hongos y causar daños duraderos en la superficie. Gracias a su consistencia en gel, el limpiador para fachadas PressurePro RM 43 se adhiere de forma excelente a prácticamente cualquier tipo de superficie y elimina de forma fiable y eficaz el hollín, el aceite, la grasa y la suciedad ambiental. Por supuesto, está perfectamente diseñado para una interacción eficaz con las herramientas de la solución de sistema de Kärcher para limpiadores para fachadas.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 14
Peso (kg) 23,1
Peso (con embalaje) (kg) 24
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 260 x 230 x 420
Propiedades
  • Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
  • Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
  • Ideal para la limpieza de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera y vidrio
  • Excelentes propiedades de adherencia incluso en superficies verticales gracias a su fórmula en gel
  • Respetuoso con los materiales
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • Sin NTA
PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43, 20l, 20l
PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43, 20l, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Limpieza de fachadas
Accesorios