PressurePro limpiador de superficies ácido RM 93 Agri, 10l, 10l

Limpiador de superficies ácido para salas de ordeño, cámaras de leche y establos. Elimina los recubrimientos más resistentes, como cal, minerales y corrosión. Los inhibidores de corrosión protegen los establos.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 1
Peso (con embalaje) (kg) 11,4
Propiedades
  • Elimina los depósitos inorgánicos más resistentes de cal, óxido, minerales y residuos lácteos
  • Completamente biodegradable
  • Muy buena compatibilidad de materiales, no daña las superficies de acero, plástico, acero inoxidable o azulejos
  • Sin impacto negativo en el canal de purines y las plantas de biogás
PressurePro limpiador de superficies ácido RM 93 Agri, 10l, 10l
PressurePro limpiador de superficies ácido RM 93 Agri, 10l, 10l
PressurePro limpiador de superficies ácido RM 93 Agri, 10l, 10l
PressurePro limpiador de superficies ácido RM 93 Agri, 10l, 10l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Establos, salas de ordeño, cámaras de leche
  • Limpieza de suelos y superficies
  • Zona sanitaria
Accesorios