Bonnettes microfibres pour buse à main (2 pièces)
Les deux bonnettes pour buse à main sont faites en microfibres pour décoller et ramasser encore plus de saletés.
Les deux bonnettes en microfibres rendent la buse à main encore plus efficace pour décoller et ramasser les saletés mais aussi les graisses. Idéales pour les salissures particulièrement importantes et tenaces comme dans les cuisines ou les salles de bains. Le cordon élastique permet de mettre en place facilement la serpillière mais aussi de la maintenir sur la buse à main.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Bonnette à élastique
- Fixation et retrait faciles de la bonnette.
- La bonnette reste en place pendant le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|205 x 90 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Cabine de douche/baignoire
- Plaque de cuisson
- Hottes d'aspiration
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Acier inoxydable