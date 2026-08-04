Brossettes de rechange pour brosse grand format pour joints
Set de deux brossettes de rechange pour la brosse grand format pour joints. Permet de remplacer les brossettes sans changer la brosse au complet.
Lorsque les poils de la brossette sont usés, il suffit de les remplacer pour continuer à obtenir des résultats de nettoyage parfaits. Avec ces brossettes de rechange, vous pourrez continuer à nettoyer en profondeur les joints avec votre nettoyeur vapeur, en éliminant efficacement la saleté et la moisissure.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|156 x 18 x 25
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)