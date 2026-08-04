Buse à main
Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S’utilise avec ou sans housse
Buse à main avec brosses supplémentaires pour le nettoyage des endroits petits. La buse à main peut être utilisée avec ou sans la bonnette de nettoyage. Les brosses dures enlèvent la salissure tenace. Le nettoyage peut être effectué dans ce cas avec bonnette pour une élimination facile de la salissure. La buse à main est idéale pour le nettoyage des carreaux, miroirs, douches, tables de cuisson, etc.
Caractéristiques et avantages
Poils de nettoyage
- Pour éliminer la salissure tenace
Taille pratique
- Optimal pour les petits endroits, les fenêtres etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|165 x 200 x 60
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- SC 2.500 C
- SC 2550 C
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (blanc)
- SC 3 EasyFix Édition Anniversaire
- SC 3.000
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (blanc)
- SC 4 EasyFix Premium + Fer à repasser (blanc)
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron (yellow)
- SC 5 EasyFix Premium + fer à repasser (blanc)
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5850 C
- SC 6.800 C
- SC 1
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium (blanc)
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Carrelages
- Cabine de douche/baignoire
- Plaque de cuisson
- Hottes d'aspiration
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Four