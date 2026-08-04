Buse à main avec brosses supplémentaires pour le nettoyage des endroits petits. La buse à main peut être utilisée avec ou sans la bonnette de nettoyage. Les brosses dures enlèvent la salissure tenace. Le nettoyage peut être effectué dans ce cas avec bonnette pour une élimination facile de la salissure. La buse à main est idéale pour le nettoyage des carreaux, miroirs, douches, tables de cuisson, etc.