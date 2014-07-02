Coupleur

Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.

Raccords doubles en laiton permettant de raccorder et de rallonger les flexibles HP. Avec protection en caoutchouc. Raccord : 2 x M 22 x 1,5 m.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1
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