Manche télescopique en aluminium avec trou, avec poignée ergonomique antidérapante et capuchon de couleur Manche télescopique en aluminium, idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Les inserts en caoutchouc garantissent une bonne adhérence et permettent d' appuyer le manche au mur en toute sécurité