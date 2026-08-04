Manche télescopique 97 à 184 cm
Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.grâce au diamètre des poignées, central et supérieur, conçues pour éviter les douleurs à la main et supprimer les TMS
Manche télescopique en aluminium avec trou, avec poignée ergonomique antidérapante et capuchon de couleur Manche télescopique en aluminium, idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Les inserts en caoutchouc garantissent une bonne adhérence et permettent d' appuyer le manche au mur en toute sécurité
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur du manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Longueur (mm)
|260
|Dimensions (emballé) (mm)
|260 x 260 x 1840
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Domaines d'utilisation
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