Manche télescopique 97 à 184 cm

Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.grâce au diamètre des poignées, central et supérieur, conçues pour éviter les douleurs à la main et supprimer les TMS

Manche télescopique en aluminium avec trou, avec poignée ergonomique antidérapante et capuchon de couleur Manche télescopique en aluminium, idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Les inserts en caoutchouc garantissent une bonne adhérence et permettent d' appuyer le manche au mur en toute sécurité

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Télescopique
Longueur du manche (mm) 1840
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Longueur (mm) 260
Dimensions (emballé) (mm) 260 x 260 x 1840
Manche télescopique 97 à 184 cm
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
  • Sol - nettoyage à sec
  • Surface - Nettoyage à sec
  • Surface – nettoyage humide
Accessoires