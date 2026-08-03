Το σετ πανιού καθαρισμού δαπέδου από μικροΐνες EasyFix περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά απορροφητικά και ανθεκτικά πανιά δαπέδου από υψηλής ποιότητας μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix. Για εξαιρετικά αποτελέσματα υγιεινής και καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα. Καθαρίζονται ξεκούραστα ακόμα και οι γωνίες και οι ακμές. Χάρη στο σύστημα hook-and-loop το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανί δαπέδου μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.