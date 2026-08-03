EasyFix πανάκια για καθαρισμό δαπέδου
Το πανί μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να έρθετε σε επαφή με ρύπους: το υψηλής ποιότητας πανί δαπέδου μικροϊνών EasyFix. Χάρη στο σύστημα hook-and-loop συνδέονται και αφαιρούνται εύκολα από το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστή EasyFix.
Το σετ πανιού καθαρισμού δαπέδου από μικροΐνες EasyFix περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά απορροφητικά και ανθεκτικά πανιά δαπέδου από υψηλής ποιότητας μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix. Για εξαιρετικά αποτελέσματα υγιεινής και καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα. Καθαρίζονται ξεκούραστα ακόμα και οι γωνίες και οι ακμές. Χάρη στο σύστημα hook-and-loop το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανί δαπέδου μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη σύνδεση του πανιού καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 112 x 18
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια