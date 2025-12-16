Raccordo riduttore tubi da 3/4" a 1/2" con filette differenti per irrigazione

Connettore altamente resistente per raccordare due tubi con diamentro e filette differenti. Compatibile con tutti i sistemi a click.

Raccordo per rubinetto particolarmente robusto. Il riduttore permette di collegare due filette di misure differenti,ovvero di ridurre tubi con filettatura da 3/4" a tubi da 1/2". Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto
  • Resistente e durevole
Riduttore
  • Raccorda due filettature differenti
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni del filetto G3/4 + G1/2
Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 48 x 33 x 33

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.