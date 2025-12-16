Raccordo riduttore tubi da 3/4" a 1/2" con filette differenti per irrigazione
Connettore altamente resistente per raccordare due tubi con diamentro e filette differenti. Compatibile con tutti i sistemi a click.
Raccordo per rubinetto particolarmente robusto. Il riduttore permette di collegare due filette di misure differenti,ovvero di ridurre tubi con filettatura da 3/4" a tubi da 1/2". Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
- Resistente e durevole
Riduttore
- Raccorda due filettature differenti
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1/2
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|48 x 33 x 33
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
