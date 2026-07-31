Detergente per pulizie di fondo di pavimenti industriali RM 69, 2.5l

Detergente potente per la pulizia a bassa schiuma di pavimenti e pavimenti industriali. Rimuove con forza anche il grasso più ostinato, l'olio, la fuliggine e la contaminazione minerale.

Una scelta versatile per la pulizia di pavimenti e superfici, il pulitore industriale FloorPro RM 69 di Kärcher è particolarmente efficace per la manutenzione e la pulizia intermedia dei pavimenti industriali convenzionali. È adatto sia per la pulizia manuale che per la pulizia con lavasciuga pavimenti; inoltre la formula a bassissimo contenuto di schiuma consente un utilizzo efficiente del volume del serbatoio della macchina. Elimina efficacemente le comuni macchie di olio e grasso nei centri logistici e negli ambienti produttivi, lasciando solo un gradevole e fresco profumo. Inoltre il grasso sgrassante leggermente alcalino, atossico e facilmente separabile è ideale per l'utilizzo su pavimenti dissipativi ESD, massetti scorrevoli e cementizi e superfici rivestite con resina epossidica. Anche le aziende di lavorazione dei metalli e di verniciatura traggono vantaggio dalla formulazione priva di silicone.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 2,5
Confezione da (Pezzo(i)) 4
Valore pH 10
Peso (kg) 2,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 129 x 127 x 300
Prodotto
  • Potente detergente intermedio e di manutenzione per pavimenti industriali molto sporchi
  • Non fa schiuma
  • Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
  • Prestazioni eccezionali
  • Non pericoloso
  • Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
  • può essere usato sia in macchina che manualmente
  • Formula separabile olio/acqua nei separatori d'olio
  • Rapida efficacia
  • Molto efficace
  • Fresca fragranza
  • Ampio campo di applicazione: utilizzabile su tutti i pavimenti resistenti all'acqua, sensibili agli alcalini ( linoleum) e resistenti agli alcalini ( PVC )
Detergente per pulizie di fondo di pavimenti industriali RM 69, 2.5l
Detergente per pulizie di fondo di pavimenti industriali RM 69, 2.5l
Detergente per pulizie di fondo di pavimenti industriali RM 69, 2.5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
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