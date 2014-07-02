Aansluitstuk klein G1 op G1
Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.
Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting met binnenschroefdraad Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk
- Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendraad aan een pomp met binnendraad.
Verbeterde aansluitdraad
- Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Installatie zonder gereedschap
- Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|1 "tot 1"
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|1″
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|35 x 75 x 35
Uitvoering
- Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines