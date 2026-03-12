Accessoireset Bike Cleaning

Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.

De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets is een praktische reinigings- en verzorgingsset voor tweewielers met en zonder motor. De set bestaat naast een universele wasborstel voor zorgvuldige reiniging van verschillende oppervlakken uit een fles autoshampoo 3-in-1 voor intensieve en tegelijkertijd verzorgende reiniging, een velgenwasborstel voor effectieve verwijdering van vuil ook op lastig bereikbare plekken en de korte Vario Power Jet Short 360°-spuitlans met traploze drukregeling en verstelbaar 360°-scharnier. De toebehoren-kit is geschikt voor alle Kärcher Consumer hogedrukreinigers van de klassen K2 - K7.

Kenmerken en voordelen
Universele wasborstel
  • Zachte, behoedzame borstelharen voor grondige reiniging van alle oppervlakken.
Autoshampoo 3-in-1, 1 l
  • Maximale efficiëntie bij reiniging, verzorging en bescherming in een keer.
Velgenwasborstel
  • Gelijkmatige 360°-waterverdeling voor perfecte schoonheid rondom - ook op lastig bereikbare plekken.
Variopower Jet Short 360°
  • Ideaal voor de reiniging van lastig bereikbare plekken.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 422 x 105 x 220
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.