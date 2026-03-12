De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets is een praktische reinigings- en verzorgingsset voor tweewielers met en zonder motor. De set bestaat naast een universele wasborstel voor zorgvuldige reiniging van verschillende oppervlakken uit een fles autoshampoo 3-in-1 voor intensieve en tegelijkertijd verzorgende reiniging, een velgenwasborstel voor effectieve verwijdering van vuil ook op lastig bereikbare plekken en de korte Vario Power Jet Short 360°-spuitlans met traploze drukregeling en verstelbaar 360°-scharnier. De toebehoren-kit is geschikt voor alle Kärcher Consumer hogedrukreinigers van de klassen K2 - K7.