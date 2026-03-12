Accessoireset Bike Cleaning
Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.
De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets is een praktische reinigings- en verzorgingsset voor tweewielers met en zonder motor. De set bestaat naast een universele wasborstel voor zorgvuldige reiniging van verschillende oppervlakken uit een fles autoshampoo 3-in-1 voor intensieve en tegelijkertijd verzorgende reiniging, een velgenwasborstel voor effectieve verwijdering van vuil ook op lastig bereikbare plekken en de korte Vario Power Jet Short 360°-spuitlans met traploze drukregeling en verstelbaar 360°-scharnier. De toebehoren-kit is geschikt voor alle Kärcher Consumer hogedrukreinigers van de klassen K2 - K7.
Kenmerken en voordelen
Universele wasborstel
- Zachte, behoedzame borstelharen voor grondige reiniging van alle oppervlakken.
Autoshampoo 3-in-1, 1 l
- Maximale efficiëntie bij reiniging, verzorging en bescherming in een keer.
Velgenwasborstel
- Gelijkmatige 360°-waterverdeling voor perfecte schoonheid rondom - ook op lastig bereikbare plekken.
Variopower Jet Short 360°
- Ideaal voor de reiniging van lastig bereikbare plekken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|422 x 105 x 220
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
- G 4.10
- G 7.10
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 *EU
- K 2.15 Plus
- K 2.350
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.75 plus
- K 2.79
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 5.96 M (Open Me)
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7.20 M
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.20 MX plus
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.20MX T 250
- K 7.20MX-PLUS *EU
- K 7.700 MD
- KHP 2 Car
Toepassingen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.