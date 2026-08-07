Dweilset EasyFix
Twee vloerreinigingsdoeken voor het grondig en hygiënisch reinigen van harde vloeren met middelmatig tot hardnekkig vuil.
De Power EasyFix vloerreinigingsdoekenset bevat twee hoogwaardige doeken voor een grondige en hygiënische reiniging met de stoomreiniger. De Ultra Abrasive-doek heeft een hoger aandeel schuurvezels voor het bijzonder eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil. De Schuurdoek ondersteunt het verwijderen van vuil met schuurvezels en biedt een uitstekende vuilopname met extra zachte textieldelen, bijvoorbeeld bij het opdweilen na het reinigen met de Ultra Schuurdoek. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan het vloermondstuk van de stoomreiniger worden bevestigd: druk eenvoudig het vloerreinigingsdoekje op het EasyFix vloermondstuk en klaar. Tijdens het werk blijft het doek veilig op zijn plaats. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder contact met vuil uit de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd: je stapt eenvoudig op het voetlipje op de doek en trekt de vloermond omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
Vezelmix van hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Harde vloeren
- Wandtegels