De Power EasyFix vloerreinigingsdoekenset bevat twee hoogwaardige doeken voor een grondige en hygiënische reiniging met de stoomreiniger. De Ultra Abrasive-doek heeft een hoger aandeel schuurvezels voor het bijzonder eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil. De Schuurdoek ondersteunt het verwijderen van vuil met schuurvezels en biedt een uitstekende vuilopname met extra zachte textieldelen, bijvoorbeeld bij het opdweilen na het reinigen met de Ultra Schuurdoek. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan het vloermondstuk van de stoomreiniger worden bevestigd: druk eenvoudig het vloerreinigingsdoekje op het EasyFix vloermondstuk en klaar. Tijdens het werk blijft het doek veilig op zijn plaats. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder contact met vuil uit de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd: je stapt eenvoudig op het voetlipje op de doek en trekt de vloermond omhoog en weg.