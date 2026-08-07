Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.
De 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie met LCD-display zijn de resterende looptijd in minuten, de resterende oplaadtijd en de oplaadstatus - afhankelijk van het gebruikte apparaat - altijd in beeld. Krachtige lithium-ioncellen zorgen voor een constant vermogen en zorgen ervoor dat de accu niet zelf ontlaadt of capaciteit verliest door veelvuldige gedeeltelijke ontlading (memory-effect). Aangename soft-touch behuizingselementen zorgen voor een slipvaste stand op gladde en hellende oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time TechnologyHet geïntegreerde LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en het laadniveau.
Kärcher 36-volt accu-serieVoor gebruik in alle 36 V Kärcher accuplatformapparaten. Voor toepassing in alle 36 V Kärcher Battery Power + accuplatform apparaten.
Krachtige lithium-ioncellenDe lithium-ion accu garandeert een consistent vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5-classificatie - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
- Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
- De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Energie (Wh)
|90
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 73