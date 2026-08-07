De 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie met LCD-display zijn de resterende looptijd in minuten, de resterende oplaadtijd en de oplaadstatus - afhankelijk van het gebruikte apparaat - altijd in beeld. Krachtige lithium-ioncellen zorgen voor een constant vermogen en zorgen ervoor dat de accu niet zelf ontlaadt of capaciteit verliest door veelvuldige gedeeltelijke ontlading (memory-effect). Aangename soft-touch behuizingselementen zorgen voor een slipvaste stand op gladde en hellende oppervlakken.