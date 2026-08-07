Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah

36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.

De 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie met LCD-display zijn de resterende looptijd in minuten, de resterende oplaadtijd en de oplaadstatus - afhankelijk van het gebruikte apparaat - altijd in beeld. Krachtige lithium-ioncellen zorgen voor een constant vermogen en zorgen ervoor dat de accu niet zelf ontlaadt of capaciteit verliest door veelvuldige gedeeltelijke ontlading (memory-effect). Aangename soft-touch behuizingselementen zorgen voor een slipvaste stand op gladde en hellende oppervlakken.

Kenmerken en voordelen
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah: Innovatieve Real Time Technology
Innovatieve Real Time Technology
Het geïntegreerde LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en het laadniveau.
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah: Kärcher 36-volt accu-serie
Kärcher 36-volt accu-serie
Voor gebruik in alle 36 V Kärcher accuplatformapparaten. Voor toepassing in alle 36 V Kärcher Battery Power + accuplatform apparaten.
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah: Krachtige lithium-ioncellen
Krachtige lithium-ioncellen
De lithium-ion accu garandeert een consistent vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
  • Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5-classificatie - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
  • Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
  • Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
  • Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
  • De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 36 V Battery platform
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 36
Capaciteit (Ah) 2,5
Energie (Wh) 90
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 73
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah
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