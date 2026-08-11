Snellader voor 36V Li-Ion accu

Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.

De snellader voor alle 36 V verwisselbare accu's van het 36 V Kärcher-accuplatform brengt het volle accuvermogen in korte tijd terug. De 36 V / 2,5 Ah verwisselbare Kärcher Battery Power-accu laadt bijvoorbeeld in slechts 48 minuten op tot 80 procent. De oplader heeft ook een geïntegreerde muurbeugel en is geschikt voor alle 36 V accu's uit het accuplatform.

Kenmerken en voordelen
Snellader voor 36V Li-Ion accu: Snellader
Snellader
Laadt de 36 V / 2,5 Ah Kärcher accu in 48 minuten op tot 80%. Laadt de 36 V / 5,0 Ah Kärcher accu in 1,5 uur op tot 80%.
Snellader voor 36V Li-Ion accu: Breed scala aan toepassingen
Breed scala aan toepassingen
Compatibel met alle accu's van het 36 V Kärcher-accuplatform.
Snellader voor 36V Li-Ion accu: Wandmontage
Wandmontage
Voor handige wandbevestiging.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 36 V Battery platform
Oplaadtijd accu met snellader 36V/2,5Ah Battery Power-Accu:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36V5Ah Battery Power-Accu:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor acculader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor acculader) (Hz) 50 - 60
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 88
Snellader voor 36V Li-Ion accu
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