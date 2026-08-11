De snellader voor alle 36 V verwisselbare accu's van het 36 V Kärcher-accuplatform brengt het volle accuvermogen in korte tijd terug. De 36 V / 2,5 Ah verwisselbare Kärcher Battery Power-accu laadt bijvoorbeeld in slechts 48 minuten op tot 80 procent. De oplader heeft ook een geïntegreerde muurbeugel en is geschikt voor alle 36 V accu's uit het accuplatform.