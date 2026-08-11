Snellader voor 36V Li-Ion accu
Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.
De snellader voor alle 36 V verwisselbare accu's van het 36 V Kärcher-accuplatform brengt het volle accuvermogen in korte tijd terug. De 36 V / 2,5 Ah verwisselbare Kärcher Battery Power-accu laadt bijvoorbeeld in slechts 48 minuten op tot 80 procent. De oplader heeft ook een geïntegreerde muurbeugel en is geschikt voor alle 36 V accu's uit het accuplatform.
Kenmerken en voordelen
SnelladerLaadt de 36 V / 2,5 Ah Kärcher accu in 48 minuten op tot 80%. Laadt de 36 V / 5,0 Ah Kärcher accu in 1,5 uur op tot 80%.
Breed scala aan toepassingenCompatibel met alle accu's van het 36 V Kärcher-accuplatform.
WandmontageVoor handige wandbevestiging.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Oplaadtijd accu met snellader
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36V/2,5Ah Battery Power-Accu:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36V5Ah Battery Power-Accu:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88